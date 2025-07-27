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«Фенербахче» близок к подписанию Ришона Холмса

Ришон Холмс может продолжить карьеру в Турции.

По данным TeleSport, действующие чемпионы Евролиги близки к заключению соглашения с американским центровым на 2,7 миллиона долларов за сезон. Окончательное соглашение еще не достигнуто, поскольку Холмс все еще ждет предложения из НБА.

31-летний центровой был отчислен из «Вашингтона» в межсезонье и теперь является свободным агентом. Показатели Холмса за карьеру – 8,5 очка, 5,3 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за 19 минут за матч.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница TeleSport.rs в соцсети X
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