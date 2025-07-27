«Фенербахче» и «Панатинаикоса» проявляют интерес к Ришону Холмсу

Ришон Холмс попал в поле зрения «Фенербахче» и «Панатинаикоса».

Несколько европейских СМИ, включая BDP и Shot Vetakis, связывают Ришона Холмса, центрового НБА с 10-летним стажем, с «Фенербахче » и «Панатинаикосом ».

31-летний центровой был отчислен из «Вашингтона» в межсезонье и теперь является свободным агентом. Ожидается, что Холмс будет ждать предложений в НБА.

Показатели Холмса за карьеру – 8,5 очка, 5,3 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за 19 минут за матч.