«Фенербахче» и «Панатинаикоса» проявляют интерес к Ришону Холмсу
Ришон Холмс попал в поле зрения «Фенербахче» и «Панатинаикоса».
Несколько европейских СМИ, включая BDP и Shot Vetakis, связывают Ришона Холмса, центрового НБА с 10-летним стажем, с «Фенербахче» и «Панатинаикосом».
31-летний центровой был отчислен из «Вашингтона» в межсезонье и теперь является свободным агентом. Ожидается, что Холмс будет ждать предложений в НБА.
Показатели Холмса за карьеру – 8,5 очка, 5,3 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за 19 минут за матч.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
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