«Валенсия» требует от «Фенербахче» 2 миллиона евро выкупа за Жана Монтеро
«Фенербахче» ищет разыгрывающего.
После отказа от варианта с Василие Мицичем чемпион Евролиги начал присматриваться к 22-летнему разыгрывающему из Доминиканской республики Жану Монтеро.
В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 5,3 передачи, 2,9 подбора и 1,7 перехвата в матчах Еврокубка за «Валенсию». Монтеро продлил контракт с организацией, которая возвращается в Евролигу, до 2028 года, сообщалось, что стороны обговаривают зарплату на уровне 2 миллионов евро.
Испанский клуб выдвинул требование выкупа в размере 2 миллионов за баскетболиста. «Фенербахче» не готов на сделку на подобных условиях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
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