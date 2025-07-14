«Валенсия» требует от «Фенербахче» 2 миллиона евро выкупа за Жана Монтеро

«Фенербахче» ищет разыгрывающего.

После отказа от варианта с Василие Мицичем чемпион Евролиги начал присматриваться к 22-летнему разыгрывающему из Доминиканской республики Жану Монтеро .

В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 5,3 передачи, 2,9 подбора и 1,7 перехвата в матчах Еврокубка за «Валенсию». Монтеро продлил контракт с организацией, которая возвращается в Евролигу, до 2028 года, сообщалось, что стороны обговаривают зарплату на уровне 2 миллионов евро.

Испанский клуб выдвинул требование выкупа в размере 2 миллионов за баскетболиста. «Фенербахче » не готов на сделку на подобных условиях.