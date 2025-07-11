«Олимпиакос» включился в борьбу за Василие Мицича
Василие Мицич, скорее всего, вернется в Европу.
Разыгрывающий отказался от 6,1 из 8,1 миллиона долларов по действующему контракту с «Милуоки», чтобы стать свободным агентом.
В борьбу за подписание MVP «Финала четырех» Евролиги 2021 года включился греческий «Олимпиакос». По сведениям источников, клуб может предложить Мицичу условия уровня форварда Саши Везенкова, который подписал с «Олимпиакосом» контракт на 5 лет с зарплатой в 3,7 миллиона евро.
Соперниками греческой команды являются «Анадолу Эфес», «Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Хапоэль Тель-Авив».
В сезоне-2024/25 Мицич в среднем набирал 6,6 очка, 2,2 подбора и 3,1 передачи за игру в составе «Хорнетс» и «Санс», проведя 41 матч регулярного чемпионата НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportal
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