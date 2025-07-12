«Фенербахче» вышел из гонки за Василие Мицича

Турецкий клуб больше не претендует на двукратного чемпиона Евролиги.

По информации репортера Чемы де Лукаса, «Фенербахче » отозвал предложение, сделанное Василие Мицичу месяц назад.

В начале июня испанский журналист сообщал, что стороны близки к соглашению.

Недавно Мицич был обменян из «Финикса» в «Милуоки». Затем 31-летний разыгрывающий договорился о выкупе контракта с «Бакс», отказавшись от 6,1 из 8,1 миллиона долларов, предусмотренных соглашением на сезон-2025/26.

В списке претендентов на Мицича остались «Анадолу Эфес», «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Хапоэль Тель-Авив».