«Фенербахче» вышел из гонки за Василие Мицича
Турецкий клуб больше не претендует на двукратного чемпиона Евролиги.
По информации репортера Чемы де Лукаса, «Фенербахче» отозвал предложение, сделанное Василие Мицичу месяц назад.
В начале июня испанский журналист сообщал, что стороны близки к соглашению.
Недавно Мицич был обменян из «Финикса» в «Милуоки». Затем 31-летний разыгрывающий договорился о выкупе контракта с «Бакс», отказавшись от 6,1 из 8,1 миллиона долларов, предусмотренных соглашением на сезон-2025/26.
В списке претендентов на Мицича остались «Анадолу Эфес», «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Хапоэль Тель-Авив».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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