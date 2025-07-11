Джон Гамбадоро: «Лейкерс» хотели бы расстаться с Леброном Джеймсом как можно быстрее»

Джон Гамбадоро отреагировал на статью ESPN о «Лейкерс».

Инсайдеры Брайан Уиндхорст и Рамона Шелберн прокомментировали приоритеты команды и сложные взаимоотношения с Леброном Джеймсом, считая, что разрыв намечен на весну 2026 года.

«Они хотели бы расстаться с ним как можно быстрее», – добавил по этому поводу инсайдер Джон Гамбадоро.

Ранее репортер уже заявлял о том, что Джеймсу «не нравится играть с Лукой Дончичем», а команда более ему «не принадлежит».