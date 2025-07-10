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Деандре Эйтон: «Пока не общался с Леброном и Дончичем, но получил от Луки сообщение»

Деандре Эйтон не контактировал с лидерами «Лейкерс».

Центровой присоединился к клубу из Лос-Анджелеса после выкупа контракта в «Портленде».

«Пока не общался с Леброном и Лукой. Но Лука прислал сообщение. Понимаю, что это межсезонье, все заняты. Тренировки, семья. Пока стараюсь лучше понять организационные процессы.

У меня есть понимание того, что является фирменным баскетболом лидеров команды. Буду делать все, чтобы вписаться и помочь им. Я готов, в этом сезоне никаких оправданий», – рассказал Эйтон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Деандре Эйтона, соцсети HeroOfTheDay
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