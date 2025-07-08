Йован Буха: «В «Лейкерс» Брэдли Бил будет выходить со скамейки»
Инсайдер считает, что Билу не стоит рассчитывать на старт в «Лейкерс».
«У The Athletic вышел материал Фреда Каца, где сообщается, что Бил рассматривает четыре команды, которые ему интересны: «Лейкерс», «Уорриорс», «Клипперс» и «Бакс».
В разной степени все эти варианты имеют смысл. Но если говорить о «Лейкерс», честно говоря, он, скорее всего, будет выходить со скамейки. Я не думаю, что связка Лука – Леброн – Бил – Ривз выглядит удачной. Если заменить Хатимуру на Брэдли Била, защита станет значительно слабее, да и габариты просядут», – сказал Буха.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Йована Бухи
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