Йован Буха: «В «Лейкерс» Брэдли Бил будет выходить со скамейки»

Инсайдер считает, что Билу не стоит рассчитывать на старт в «Лейкерс».

«У The Athletic вышел материал Фреда Каца, где сообщается, что Бил рассматривает четыре команды, которые ему интересны: «Лейкерс », «Уорриорс», «Клипперс» и «Бакс».

В разной степени все эти варианты имеют смысл. Но если говорить о «Лейкерс», честно говоря, он, скорее всего, будет выходить со скамейки. Я не думаю, что связка Лука – Леброн – Бил – Ривз выглядит удачной. Если заменить Хатимуру на Брэдли Била, защита станет значительно слабее, да и габариты просядут», – сказал Буха.