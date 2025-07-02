Джон Гамбадоро: «Леброну Джеймсу и Остину Ривзу не нравится играть с Лукой Дончичем»
Джон Гамбадоро критически оценивает потенциал «Лейкерс».
Инсайдер не видит будущего у состава в нынешнем виде. В последние дни гуляют слухи о возможном переходе Джеймса в другую команду в случае невозможности соревноваться за титул. Остин Ривз отказался от продления контракта и выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.
«Леброну не нравится играть с Лукой, Ривзу не нравится играть с Лукой. Ривз не хочет получать мяч за две секунды до конца времени на атаку.
«Лейкерс» полностью сосредоточатся на построении команды вокруг Дончича. Не Леброна, это больше не его команда», – заключил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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