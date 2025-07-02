Джон Гамбадоро: «Леброну Джеймсу и Остину Ривзу не нравится играть с Лукой Дончичем»

Джон Гамбадоро критически оценивает потенциал «Лейкерс».

Инсайдер не видит будущего у состава в нынешнем виде. В последние дни гуляют слухи о возможном переходе Джеймса в другую команду в случае невозможности соревноваться за титул. Остин Ривз отказался от продления контракта и выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

«Леброну не нравится играть с Лукой, Ривзу не нравится играть с Лукой. Ривз не хочет получать мяч за две секунды до конца времени на атаку.

«Лейкерс » полностью сосредоточатся на построении команды вокруг Дончича. Не Леброна, это больше не его команда», – заключил инсайдер.