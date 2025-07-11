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  • «Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса серией микроагрессий». ESPN описал происходящее в клубе из Лос-Анджелеса
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«Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса серией микроагрессий». ESPN описал происходящее в клубе из Лос-Анджелеса

ESPN считает, что отношения Леброна Джеймса с «Лейкерс» накалены.

Брайан Уиндхорст и Рамона Шелберн с ESPN описали происходящее.

«Со времен обмена Луки Дончича «Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса на него через серию микроагрессий.

  • Они не сообщили заранее об обмене Дэвиса на Дончича, хотя Джеймс и понял причины секретности.

  • Клуб сделал все, чтобы быстро подписать центрового (хоть и неудачно), которого Джеймс и Дэвис просили уже долгое время.

  • Дончич получил раннее уведомление о продаже команды, в отличие от Джеймса.

  • «Лейкерс» впервые не стали предлагать форварду продление, что явно показало их согласие с истекающим статусом соглашения.

Стало совершенно ясно, что время 21-кратного участника Матча всех звезд в качестве лица клуба получило запланированный срок окончания, даже если он не будет совпадать с датой завершения карьеры Джеймса.

Этот срок – весна 2026 года», – сообщил ESPN.

Инсайдеры также рассказали, что после окончания сезона клуб провел частную встречу с Дончичем по поводу дальнейшей стратегии. На ужине присутствовали генменеджер Роб Пелинка, главный тренер Джей Джей Редик, словенский разыгрывающий и его менеджер. Участники обсудили платежку, финансовые планы и позиции организации и состав команды, впервые проведя подобное совещание без Джеймса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoРоб Пелинка
logoДжей Джей Редик
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
Рамона Шелберн
Брайан Уиндхорст
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