«Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса серией микроагрессий». ESPN описал происходящее в клубе из Лос-Анджелеса
Брайан Уиндхорст и Рамона Шелберн с ESPN описали происходящее.
«Со времен обмена Луки Дончича «Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса на него через серию микроагрессий.
Они не сообщили заранее об обмене Дэвиса на Дончича, хотя Джеймс и понял причины секретности.
Клуб сделал все, чтобы быстро подписать центрового (хоть и неудачно), которого Джеймс и Дэвис просили уже долгое время.
Дончич получил раннее уведомление о продаже команды, в отличие от Джеймса.
«Лейкерс» впервые не стали предлагать форварду продление, что явно показало их согласие с истекающим статусом соглашения.
Стало совершенно ясно, что время 21-кратного участника Матча всех звезд в качестве лица клуба получило запланированный срок окончания, даже если он не будет совпадать с датой завершения карьеры Джеймса.
Этот срок – весна 2026 года», – сообщил ESPN.
Инсайдеры также рассказали, что после окончания сезона клуб провел частную встречу с Дончичем по поводу дальнейшей стратегии. На ужине присутствовали генменеджер Роб Пелинка, главный тренер Джей Джей Редик, словенский разыгрывающий и его менеджер. Участники обсудили платежку, финансовые планы и позиции организации и состав команды, впервые проведя подобное совещание без Джеймса.