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Андрей Ватутин о назначении Антона Юдина: «Хорошая новость для Единой лиги ВТБ, к матчам «Локомотива» добавится интереса»

Андрей Ватутин прокомментировал назначение Антона Юдина главным тренером «Локо».

«Очень рад за Антона, это амбициозный, грамотный, уверенный в себе современный специалист, который, будучи игроком, пользовался уважением партнеров и тренеров. Сейчас он как никто умеет выстраивать коммуникацию с подопечными. Это очень хорошая новость для Единой лиги ВТБ в целом, к матчам «Локомотива» однозначно добавится интереса.

Есть еще тема тренерского наследия, Димитрис Итудис с ЦСКА не только завоевал массу титулов, но и дал дорогу в большую профессию двум своим помощникам – Андреасу Пистиолису и Антону Юдину. Это важный аргумент в постоянно обсуждаемой теме привлечения иностранных специалистов в наш чемпионат», – сказал президент ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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Антон Юдин
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