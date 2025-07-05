«Локомотив-Кубань» и Джеремайя Мартин подписали 1-летнее соглашение
Американский защитник официально присоединился к краснодарскому клубу.
«Локо» объявил о заключении 1-летнего контракта с Джеремайей Мартином (29 лет, 191 см).
Разыгрывающий провел прошлый сезон в составе «Уралмаша» и вместе с командой стал обладателем Кубка России.
Мартин – самый результативный игрок прошедшего регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Его средние показатели – 18,2 очка, 3,2 подбора и 4,7 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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