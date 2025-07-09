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Антон Юдин официально перешел в «Локомотив-Кубань» из ЦСКА-2 на должность главного тренера

Антон Юдин возглавил «Локо».

Главный тренер ЦСКА-2 сменит Андрея Ведищева и будет руководить командой из Краснодара в сезоне-2025/26. Для Юдина следующий сезон станет третьим в этой должности. Ранее 52-летний специалист руководил фарм-командами «Зенита» и ЦСКА.

Ведищев провел год в роли главного тренера, совмещая ее с позицией президента клуба. «Локо» закончил чемпионат на 4-м месте в «регулярке» и в итоговой расстановке.

«Отдельное спасибо нашему тренерскому штабу и моей семье, которая всегда поддерживала меня в плотном графике поездок, игр и подготовки к ним. Рад, что прошел этот путь, о своем решении не жалею ни секунды.

Я всегда говорил, что моя главная задача – найти тренера, который сможет привить команде характер и чемпионский дух. С надеждой передаю этот пост молодому, амбициозному и, самое главное, российскому специалисту Антону Юдину.

Знаю Антона много лет – мы часто пересекались как игроки, в том числе вместе играли в сборных. Сегодня это серьезный и целеустремленный специалист, который умеет быть жестким, но в то же время справедливым. Уверен, он созрел – и психологически, и по опыту для дебюта в качестве главного тренера команды Единой лиги ВТБ. У нас общее понимание и максимальные амбиции. Кроме того, его опыт подготовки молодых игроков к профессиональному уровню, безусловно, пригодится нашей команде. И мы продолжим свою стратегию и путь – развивать талантливых российских баскетболистов», – сообщил Ведищев в пресс-релизе.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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