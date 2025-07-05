1

«Локомотив-Кубань» расстался с Таджером Макколлом

Таджер Макколл покинул краснодарскую команду.

«Локомотив-Кубань» объявил о расставании с атакующим защитником (30 лет, 196 см) в связи с истечением срока действия контракта.

Макколл присоединился к «Локо» по ходу сезона-2024/25 и провел за команду 25 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 передачи, 2,4 подбора, 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 21:37 игрового времени.

«Благодарю за предоставленную возможность играть за такой большой и серьезный клуб. Хоть я и пробыл в Краснодаре не так долго, со мной останутся только самые лучшие воспоминания о времени, проведенном здесь. От всей души хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку, благодаря вам я по-настоящему почувствовал себя частью Локосемьи!» – передает слова игрока официальный сайт «Локо».

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3830 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Таджер Макколл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив-Кубань» и Джеремайя Мартин подписали 1-летнее соглашение
3сегодня, 10:10
«Локомотив-Кубань» подписал центрового Илью Попова на 2 сезона
1вчера, 17:20Фото
Джеремайя Мартин перейдет в «Локомотив-Кубань»
63 июля, 18:30
23-летний форвард «Локо» Егор Сычков будет снова отправлен в аренду
3 июля, 05:59
Главные новости
Донни Нельсон об обмене Луки Дончича из «Далласа»: «Важно относиться к таким игрокам с уважением.»
230 минут назад
Бобби Джексон о том, как проиграл в карты Владе Дивацу: «Мне пришлось идти в «Трамп-Плаза», распевая «Who Let the Dogs Out», без одежды»
46 минут назад
Джонатан Куминга планирует встретиться с заинтересованными командами на следующей неделе в Лас-Вегасе
сегодня, 15:50
«Детройт» был проинформирован о расследовании в отношении Малика Бизли до открытия рынка свободных агентов
1сегодня, 14:47
Андрей Кириленко: «Не склонен судить по поводу успеха нашего баскетбола по количеству игроков, которые играют в НБА»
10сегодня, 14:23
Никола Вучевич и «Чикаго» могут договориться о выкупе контракта
20сегодня, 14:11
Казис Максвитис станет ассистентом главного тренера «Фенербахче»
сегодня, 13:35
«Финикс» ведет переговоры об обмене Ника Ричардса, Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила
7сегодня, 13:09
Кристапс Порзингис, Давис Бертанс и Артурс Жагарс – в расширенном составе сборной Латвии на Евробаскет-2025
сегодня, 12:58
«Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Финикс» заинтересованы в Райане Роллинзе
7сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Церковный: «По ряду факторов Александер Секулич – это лучшая для нас кандидатура»
22 минуты назад
«Виртус» расстался с Уиллом Клайберном
сегодня, 15:37
Лонзо Болл опубликовал видео тренировки на уличной площадке
сегодня, 15:30Видео
Егор Демин о попадании Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу: «Надеюсь на встречу в Лас-Вегасе»
сегодня, 15:13
«Тенерифе» продлил контракт Аарона Доорнекампа на один сезон
сегодня, 15:03
Андрей Кириленко: «Сумеет ли Егор Амосов повторить путь Демина? Вполне возможно»
1сегодня, 14:53
«Новый Орлеан» отчислил Антонио Ривса
1сегодня, 14:35
«Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Кевоном Харрисом
сегодня, 14:30
Владислав Трушкин останется в МБА-МАИ
сегодня, 14:17
Испанское антидопинговое агентство возобновило дело Дилана Озетковски
сегодня, 13:58