«Локомотив-Кубань» расстался с Таджером Макколлом

Таджер Макколл покинул краснодарскую команду.

«Локомотив-Кубань» объявил о расставании с атакующим защитником (30 лет, 196 см) в связи с истечением срока действия контракта.

Макколл присоединился к «Локо» по ходу сезона-2024/25 и провел за команду 25 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 передачи, 2,4 подбора, 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 21:37 игрового времени.

«Благодарю за предоставленную возможность играть за такой большой и серьезный клуб. Хоть я и пробыл в Краснодаре не так долго, со мной останутся только самые лучшие воспоминания о времени, проведенном здесь. От всей души хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку, благодаря вам я по-настоящему почувствовал себя частью Локосемьи!» – передает слова игрока официальный сайт «Локо».