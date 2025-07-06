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Антон Юдин может стать главным тренером «Локомотива-Кубань»

Антон Юдин может возглавить команду Единой лиги ВТБ.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» договаривается с лучшим тренером Суперлиги Антоном Юдиным и готов выкупить у ЦСКА контракт 52-летнего российского специалиста, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Для Юдина следующий сезон станет третьим в качестве главного тренера. Ранее он руководил фарм-командами «Зенита» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что президент «Локо» Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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Антон Юдин
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logoАндрей Ведищев
ЦСКА-2
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