Антон Юдин может стать главным тренером «Локомотива-Кубань»

Антон Юдин может возглавить команду Единой лиги ВТБ.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» договаривается с лучшим тренером Суперлиги Антоном Юдиным и готов выкупить у ЦСКА контракт 52-летнего российского специалиста, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Для Юдина следующий сезон станет третьим в качестве главного тренера. Ранее он руководил фарм-командами «Зенита» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что президент «Локо» Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера команды в следующем сезоне.