Антон Юдин может стать главным тренером «Локомотива-Кубань»
Антон Юдин может возглавить команду Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» договаривается с лучшим тренером Суперлиги Антоном Юдиным и готов выкупить у ЦСКА контракт 52-летнего российского специалиста, сообщает Telegram-канал «Перехват».
Для Юдина следующий сезон станет третьим в качестве главного тренера. Ранее он руководил фарм-командами «Зенита» и ЦСКА.
Ранее сообщалось, что президент «Локо» Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера команды в следующем сезоне.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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