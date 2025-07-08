«Чикаго» не может обменять Патрика Уильямса
Патрик Уильямс, вероятно, останется в «Чикаго».
«Буллс» искали варианты обмена Патрика Уильямса, но клубы лиги не проявили интерес к 23-летнему форварду, сообщает репортер Эван Сайдери.
В прошлом году «Буллс» подписали с Уильямсом пятилетний контракт на 90 миллионов долларов, который включает опцию игрока на сезон-2028/29.
В прошедшем сезоне Уильямс набирал 9,0 очка, 3,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч при 39,7% с игры и 35,3% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости