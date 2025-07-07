Билл Симмонс: «Чикаго» – криминально запущенный актив. Ничего хорошего не произойдет при нынешних владельцах»

Билл Симмонс считает «Буллз» самой безнадежной командой Востока.

«Чикаго » – криминально запущенный актив со времен Майкла Джордана . Вместо попытки взять 7-й титул они решили быть умнее всех и уйти в перестройку. С тех пор они жмотятся на всем.

Третий по величине город, они продолжают обналичивать успехи Джордана. Люди, выросшие на той команде, продолжают покупать билеты и ждут хоть чего-то положительного.

Но ничего хорошего не случится при нынешних владельцах.

Если бы я был супермиллиардером, то я бы рассмотрел возможность покупки этого клуба. Потому что если растормошить эту организацию, построить что-то новое на именах Джордана и Пиппена , это могла бы быть действительно уникальная команда. Пока это совсем не так. Думаю, что у них худшая ситуация среди всех клубов Востока», – заключил обозреватель The Ringer.