  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Билл Симмонс: «Чикаго» – криминально запущенный актив. Ничего хорошего не произойдет при нынешних владельцах»
3

Билл Симмонс: «Чикаго» – криминально запущенный актив. Ничего хорошего не произойдет при нынешних владельцах»

Билл Симмонс считает «Буллз» самой безнадежной командой Востока.

«Чикаго» – криминально запущенный актив со времен Майкла Джордана. Вместо попытки взять 7-й титул они решили быть умнее всех и уйти в перестройку. С тех пор они жмотятся на всем.

Третий по величине город, они продолжают обналичивать успехи Джордана. Люди, выросшие на той команде, продолжают покупать билеты и ждут хоть чего-то положительного.

Но ничего хорошего не случится при нынешних владельцах.

Если бы я был супермиллиардером, то я бы рассмотрел возможность покупки этого клуба. Потому что если растормошить эту организацию, построить что-то новое на именах Джордана и Пиппена, это могла бы быть действительно уникальная команда. Пока это совсем не так. Думаю, что у них худшая ситуация среди всех клубов Востока», – заключил обозреватель The Ringer.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4571 голос
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
logoСкотти Пиппен
logoЧикаго
logoБилл Симмонс
logoНБА
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Уильямс: «Чувствую себя Скотти Пиппеном новой эпохи»
19 июня, 14:56
Деррик Роуз: «Сейчас мой величайший игрок всех времен – Айзейя Томас»
43 июня, 13:43
Форма Майкла Джордана, в которой он провел 17 матчей сезона-1992/93, ушла на аукционе за 2,6 млн долларов
419 мая, 08:59
Главные новости
Эй Джей Дибанца был признан MVP Чемпионата мира-2025 U19
328 минут назадВидео
Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Филадельфия» встретится с «Оклахомой», «Юта» сыграет с «Мемфисом»
141 минуту назад
Женская НБА. «Атланта» примет «Голден Стэйт», «Финикс» сыграет с «Далласом»
сегодня, 16:59
«Надеюсь на треть заменить Тима Данкана». Люк Корнет будет играть в «Сперс» под 7-м номером
4сегодня, 19:30
Джеймс Уайзмен получил еще один шанс в «Индиане»
16сегодня, 19:17
«Финикс» подписал контракт на 4 года с форвардом Раширом Флемингом (31-й драфт-пик)
1сегодня, 19:15
Дориан Финни-Смит подписал 4-летний контракт с «Рокетс», гарантирована зарплата только за первые 2 сезона
3сегодня, 18:59
Брэдли Бил готов присоединиться к «Клипперс», «Уорриорз», «Лейкерс» или «Бакс» в случае выкупа контракта с «Санз»
17сегодня, 18:52
«Индиана» была готова платить налог на роскошь за Майлза Тернера
3сегодня, 18:30
Джексон Хэйс отказался от дающегося по умолчанию права вето, чтобы переподписаться с «Лейкерс»
сегодня, 18:14Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
9 минут назадФото
Никола Йокич порадовался победе своей лошади
4сегодня, 17:12Видео
«Новый Орлеан» подписал 4-летний контракт на 8,7 миллиона с Майкой Пиви (40-й номер драфта-2025)
5сегодня, 16:25
Тони Джекири выбрал ЦСКА, несмотря на предложения из Евролиги и Еврокубка
2сегодня, 16:09
Брайан Ангола перешел в «Гран-Канарию»
сегодня, 15:59Фото
Джалил Окафор продолжит карьеру в Японии
5сегодня, 15:32Фото
Масаи Уджири попрощался с «Торонто» в трибьют-видео
сегодня, 14:47Видео
Костас Адетокумбо близок к переходу в «Олимпиакос»
сегодня, 14:14
Давиде Моретти перешел из «Венеции» в «Триест»
сегодня, 13:44Фото
Си Джей Массинбург вернулся в «Брешию» из «Бахчешехира»
сегодня, 13:15Фото