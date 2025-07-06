Лонзо Болл перешел в «Кливленд»
«Кливленд» объявил о переходе в команду Лонзо Болла.
«Кавальерс» приобрели разыгрывающего Лонзо Болла у «Чикаго» в обмен на форварда Айзека Окоро.
«Мы очень рады возможности приобрести игроками с навыками и универсальностью, которые Лонзо Болл привносит в команду. Мы создали команду для долгосрочного успеха, и в это межсезонье мы сосредоточились на поиске способа улучшить игру, и приобретение Лонзо является частью этого процесса.
Я также хотел бы поблагодарить Айзека Окоро за его профессионализм, упорный труд и настоящую стойкость, которую он проявлял на площадке в течение пяти сезонов в «Кливленде». Мы желаем Айзеку и его семье всего самого наилучшего в будущем», – сказал президент по баскетбольным операциям «Кэвс» Коби Олтмен.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Кливленда»
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