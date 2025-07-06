Джош Гидди: «Обожаю «Тандер». Если уж «Чикаго» не станет чемпионом, то пусть им будет «Оклахома»

Защитник «Буллс» признался в теплых чувствах к бывшей команде.

«Кроме «Чикаго » я чаще всего следил за «Тандер». Обожаю их! Я очень близок со многими ребятами там. Искренне болел за них и хотел, чтобы они выиграли титул. Если уж «Чикаго» не станет чемпионом, то пусть им будет «Оклахома». Эта организация была очень добра ко мне за те 3-4 года вместе. Я желаю ей и ребятам только всего самого лучшего», – сказал защитник.

Джош Гидди был выбран «Тандер» под 6-м номером на драфте-2021 и провел в команде первые 3 сезона карьеры в НБА .

Летом 2024 года Гидди отправили в «Чикаго», взамен «Оклахома» получила защитника Алекса Карузо.