Джош Гидди: «Обожаю «Тандер». Если уж «Чикаго» не станет чемпионом, то пусть им будет «Оклахома»
Защитник «Буллс» признался в теплых чувствах к бывшей команде.
«Кроме «Чикаго» я чаще всего следил за «Тандер». Обожаю их! Я очень близок со многими ребятами там. Искренне болел за них и хотел, чтобы они выиграли титул. Если уж «Чикаго» не станет чемпионом, то пусть им будет «Оклахома». Эта организация была очень добра ко мне за те 3-4 года вместе. Я желаю ей и ребятам только всего самого лучшего», – сказал защитник.
Джош Гидди был выбран «Тандер» под 6-м номером на драфте-2021 и провел в команде первые 3 сезона карьеры в НБА.
Летом 2024 года Гидди отправили в «Чикаго», взамен «Оклахома» получила защитника Алекса Карузо.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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