Никола Вучевич и «Чикаго» могут договориться о выкупе контракта

Никола Вучевич может покинуть «Чикаго» путем выкупа контракта.

Как сообщает репортер Эван Сайдери, центровой «Буллс» хочет закончить карьеру в команде, претендующей на чемпионство, поэтому может рассмотреть возможность выкупа.

В контракте 34-летнего черногорца остался один сезон, за который он должен получить 21,5 млн долларов.

«Чикаго » не получил подходящего предложения по обмену Вучевича после того, как запросил за него драфт-пик первого раунда.