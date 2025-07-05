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Никола Вучевич и «Чикаго» могут договориться о выкупе контракта

Никола Вучевич может покинуть «Чикаго» путем выкупа контракта.

Как сообщает репортер Эван Сайдери, центровой «Буллс» хочет закончить карьеру в команде, претендующей на чемпионство, поэтому может рассмотреть возможность выкупа.

В контракте 34-летнего черногорца остался один сезон, за который он должен получить 21,5 млн долларов.

«Чикаго» не получил подходящего предложения по обмену Вучевича после того, как запросил за него драфт-пик первого раунда.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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