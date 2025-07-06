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«Денвер» требует от Йонаса Валанчюнаса соблюдения контракта

«Денвер» намерен сохранить Йонаса Валанчюнаса.

«Наггетс» сообщили представителям литовского центрового, что клуб твердо намерен заставить его соблюдать контракт, пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Денвер» рассматривает Валанчюнаса как важное приобретение на позицию центрового, а также как игрока, который должен заменять Николу Йокича и играть вместе с ним.

Валанчюнас прилетел в Афины в ночь на субботу, чтобы подписать многолетний контракт с «Панатинаикосом». Литовец не сможет подписать контракт с греческим клубом, если «Денвер» не согласится на выкуп контракта.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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