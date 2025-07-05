Йонас Мачюлис: «Валанчюнас спрашивал мое мнение обо всем, что связано с «Панатинаикосом»
Йонас Мачюлис рассказал, что Йонас Валанчюнас расспрашивал его о «Панатинаикосе».
«Он спрашивал мое мнение обо всем, что связано с «Панатинаикосом».
Я был бы очень рад увидеть еще одного Йонаса в «Панатинаикосе». Думаю, что для него было бы невероятным опытом играть в Греции и вернуться в Европу. Это совершенно другая баскетбольная культура – после 14 или 15 лет в НБА это было бы совершенно новым вызовом.
Я посоветовал ему перейти в «Панатинаикос», если есть такая возможность. Выложиться по полной, помочь клубу выиграть еще один титул Евролиги и чемпионат Греции. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло», – рассказал бывший игрок сборной Литвы.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Ole.gr
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