Йонас Мачюлис: «Валанчюнас спрашивал мое мнение обо всем, что связано с «Панатинаикосом»

Йонас Мачюлис рассказал, что Йонас Валанчюнас расспрашивал его о «Панатинаикосе».

«Он спрашивал мое мнение обо всем, что связано с «Панатинаикосом».

Я был бы очень рад увидеть еще одного Йонаса в «Панатинаикосе ». Думаю, что для него было бы невероятным опытом играть в Греции и вернуться в Европу. Это совершенно другая баскетбольная культура – после 14 или 15 лет в НБА это было бы совершенно новым вызовом.

Я посоветовал ему перейти в «Панатинаикос», если есть такая возможность. Выложиться по полной, помочь клубу выиграть еще один титул Евролиги и чемпионат Греции. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло», – рассказал бывший игрок сборной Литвы.