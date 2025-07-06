«Денвер» намерен сохранить Йонаса Валанчюнаса, несмотря на его переговоры с «Панатинаикосом»
«Наггетс» не хотят отпускать центрового в Европу.
«Денвер» завершит сделку по приобретению Йонаса Валанчюнаса из «Сакраменто», несмотря на взаимный интерес между опытным центровым и «Панатинаикосом». В обмен на Валанчюнаса «Наггетс» отправят Дарио Шарича.
«Денвер» также намерен убедить Валанчюнаса остаться в НБА в роли сменщика Николы Йокича. Литовец не сможет подписать контракт с греческим клубом, если «Денвер» не согласится на его выкуп.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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