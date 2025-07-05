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Йонас Валанчюнас прибыл в Афины для завершения сделки с «Панатинаикосом»

Литовский центровой добрался до Греции.

Йонас Валанчюнас прилетел в Афины в ночь на субботу, чтобы подписать многолетний контракт с «Панатинаикосом».

Валанчюнас не общался с журналистами после прилета, так как формально пока не является свободным агентом. Представители «Панатинаикоса» также попросили присутствующих в аэропорту СМИ не снимать игрока.

В ближайшие дни 33-летний Валанчюнас, проведший 13 лет в НБА, пройдет медосмотр и согласует детали соглашения с «Пао». Стороны уже достигли договоренности, и единственное, что мешает официальному переходу, – текущие обязательства центрового в американской лиге.

«Сакраменто» договорились обменять Валанчюнаса в «Денвер» в рамках сделки с Дарио Шаричем, которая должна быть оформлена в воскресенье.

Как отмечает инсайдер Марк Стейн, центровой должен будет добиться расторжения своего контракта в НБА, чтобы совершить переход в «Пао».

Аналогичная ситуация уже происходила в прошлом сезоне с Сашей Везенковым. Тогда баскетболист отказался от причитавшихся ему 6,6 миллиона долларов, а «Торонто» выкупил контракт игрока, позволив тому присоединиться к «Олимпиакосу».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoЙонас Валанчюнас
logoНБА
возможные переходы
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