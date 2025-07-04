Шарунас Ясикявичюс: «Валанчюнас будет в Афинах через два часа»

Шарунас Ясикявичюс подтвердил прилет Йонаса Валанчюнаса в Грецию.

Литовский центровой прибудет в Афины на медосмотр в «Панатинаикосе».

«Он будет в Афинах через два часа. Еще не прибыл, но сами потом спросите у него, что вчера случилось. Йонас для меня очень особенный человек. В Абу-Даби долго с ним беседовали», – прокомментировал эту информацию главный тренер «Фенербахче», который находится в городе на конгрессе тренеров Евролиги.

Валанчюнас провел первые серьезные переговоры о возвращении в Европу на «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби.