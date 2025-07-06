Александр Медведев: «Александер Секулич имеет отношение к рождению такой звезды, как Лука Дончич»
Александр Медведев поделился своим мнением о новом главном тренере «Зенита».
– Александер Секулич сможет повторить путь Хавьера Паскуаля?
– Стоит вспомнить, что сборная Словении под руководством Секулича проиграла всего одно очко Франции в полуфинале Олимпиады. Александер имеет отношение к рождению такой звезды, как Лука Дончич. Он безусловно такой же «маньяк» баскетбола, как и Паскуаль, - сказал председатель совета директоров «Зенита».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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