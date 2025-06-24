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Александер Секулич: «Чави Паскуаль задал очень высокую планку, будет непросто соответствовать этим стандартам»

Александер Секулич общался с Хавьером Паскуалем перед приходом в «Зенит».

«Я переговорил с Чави, но в целом уже знал, чего ожидать от этого клуба, и был очень рад и польщен тем, что получил предложение.

Мы много разговаривали. Он провел здесь потрясающие пять лет, добился отличных результатов. Принес клубу титул и был очень близок к историческому выходу в «Финал четырех» Евролиги. Выиграл Суперкубок, Кубок… Он отзывался о клубе только положительно. Он мне этого не говорил, но, думаю, ему было нелегко принять решение уйти из «Зенита».

Он задал очень высокую планку, так что будет непросто соответствовать этим стандартам — по сути, мне предстоит встать на место Чави Паскуаля, у которого за спиной титул Евролиги и отличные достижения. Это будет непросто», – сказал новый главный тренер «Зенита».

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
Александер Секулич
logoЕдиная лига ВТБ
Хавьер Паскуаль
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