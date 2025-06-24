Александер Секулич: «Чави Паскуаль задал очень высокую планку, будет непросто соответствовать этим стандартам»
Александер Секулич общался с Хавьером Паскуалем перед приходом в «Зенит».
«Я переговорил с Чави, но в целом уже знал, чего ожидать от этого клуба, и был очень рад и польщен тем, что получил предложение.
Мы много разговаривали. Он провел здесь потрясающие пять лет, добился отличных результатов. Принес клубу титул и был очень близок к историческому выходу в «Финал четырех» Евролиги. Выиграл Суперкубок, Кубок… Он отзывался о клубе только положительно. Он мне этого не говорил, но, думаю, ему было нелегко принять решение уйти из «Зенита».
Он задал очень высокую планку, так что будет непросто соответствовать этим стандартам — по сути, мне предстоит встать на место Чави Паскуаля, у которого за спиной титул Евролиги и отличные достижения. Это будет непросто», – сказал новый главный тренер «Зенита».
Под каким номером драфта видите Егора Демина?7270 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости