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Александр Церковный: «По ряду факторов Александер Секулич – это лучшая для нас кандидатура»

Александр Церковный рассказал, почему «Зенит» выбрал Секулича главным тренером.

«Дело в том, что селекционная работа у любого профессионального клуба проводится на постоянной основе. Если рынок по игрокам достаточно большой, то тренерский рынок высококвалифицированных специалистов очень узкий. И мы все имена, все клубы знаем прекрасно. Поэтому, когда мы поняли, что, к сожалению, нам не удастся дальше продолжить сотрудничество с Паскуалем, то определили, что по ряду факторов Александер Секулич, наверное, это лучшая для нас кандидатура.

Он увидел свое будущее в «Зените», и у нас переговоры достаточно быстро перешли в стадию окончательных договоренностей и подписания контракта. Надеюсь, что мы подошли друг другу, что и покажет следующий сезон», – заявил генеральный директор «Зенита».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
Александер Секулич
Александр Церковный
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