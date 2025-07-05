Александр Церковный: «По ряду факторов Александер Секулич – это лучшая для нас кандидатура»

Александр Церковный рассказал, почему «Зенит» выбрал Секулича главным тренером.

«Дело в том, что селекционная работа у любого профессионального клуба проводится на постоянной основе. Если рынок по игрокам достаточно большой, то тренерский рынок высококвалифицированных специалистов очень узкий. И мы все имена, все клубы знаем прекрасно. Поэтому, когда мы поняли, что, к сожалению, нам не удастся дальше продолжить сотрудничество с Паскуалем, то определили, что по ряду факторов Александер Секулич , наверное, это лучшая для нас кандидатура.

Он увидел свое будущее в «Зените», и у нас переговоры достаточно быстро перешли в стадию окончательных договоренностей и подписания контракта. Надеюсь, что мы подошли друг другу, что и покажет следующий сезон», – заявил генеральный директор «Зенита ».