Владимир Гомельский: «Александер Секулич сумеет поставить организованную защиту «Зениту»
Владимир Гомельский оценил возможный приход Александера Секулича в «Зенит».
«Я с уважением и симпатией отношусь к тренеру Секуличу. Он сумеет поставить организованную защиту своей команде.
Секулич – специалист очень высокого уровня. Понятно, что команда изменится. Но думаю, что Фрэйзер и Мун останутся в «Зените». В атаке могут поменяться приоритеты. Но «Зенит» будет одним из лидеров следующего сезона», – написал эксперт в конференции на своем официальном сайте.
По информации Telegram-канала «Перехват», 47-летний словенский специалист сменит Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита».
Так кто все же будет чемпионом НБА?1613 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Владимира Гомельского
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