Владимир Гомельский: «Александер Секулич сумеет поставить организованную защиту «Зениту»

Владимир Гомельский оценил возможный приход Александера Секулича в «Зенит».

«Я с уважением и симпатией отношусь к тренеру Секуличу. Он сумеет поставить организованную защиту своей команде.

Секулич – специалист очень высокого уровня. Понятно, что команда изменится. Но думаю, что Фрэйзер и Мун останутся в «Зените». В атаке могут поменяться приоритеты. Но «Зенит» будет одним из лидеров следующего сезона», – написал эксперт в конференции на своем официальном сайте.

По информации Telegram-канала «Перехват», 47-летний словенский специалист сменит Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита».