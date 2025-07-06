0

Ситуация Брэдли Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих двух дней

«Финикс» может выкупить контракт Брэдли Била в ближайшие два дня.

«Я ожидаю решения и урегулирования ситуации Брэдли Била в течение следующих 24-48 часов», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

Ранее сообщалось, что «Санз» ведут переговоры с защитником Брэдли Билом о возможном выкупе контракта.

У Била осталось два года соглашения на общую сумму 110 миллионов долларов. Выкуп сделает его свободным агентом.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4188 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джона Гамбадоро в соцсети X
logoБрэдли Бил
logoНБА
logoФиникс
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» ведет переговоры об обмене Ника Ричардса, Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила
9вчера, 13:09
«Милуоки» и «Майами» заинтересованы в подписании Брэдли Била, если тот станет свободным агентом
164 июля, 07:09
Брэдли Бил и «Финикс» обсуждают выкуп контракта
254 июля, 06:21
Джексон Хэйс получит право вето на обмен по новому соглашению с «Лейкерс»
184 июля, 05:33
Главные новости
Умер бывший тренер и судья Михаил Степанов
37 минут назад
Майкл Томпсон: «Деандре Эйтон не реализовал свои способности»
55 минут назад
«Финикс» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Дарвину Хэму
1сегодня, 15:27
ЧМ-2025. U19. Финал. США против Германии
сегодня, 15:20
«Уникальный набор навыков, потраченный впустую». Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман предлагает обменять Бэма Адебайо
3сегодня, 15:10
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Миннесота» встретится с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 14:51
Летняя лига в Калифорнии. «Лейкерс» сыграют с «Майами», «Голден Стэйт» – с «Сан-Антонио»
сегодня, 14:48
Эл Хорфорд выбирает между завершением карьеры и переходом в «Голден Стэйт»
20сегодня, 14:26
Антон Юдин может стать главным тренером «Локомотива-Кубань»
4сегодня, 14:06
Бронни Джеймс: «Чтобы выходить на площадку, я должен быть угрозой в обороне»
9сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом
4 минуты назад
«Пари НН» расстался с Павлом Захаровым
сегодня, 14:14
«Галатасарай» подписал Фабиана Уайта
сегодня, 13:53
«Пари НН» подписал двухлетний контракт с Сергеем Гришаевым
сегодня, 13:41
Зарплата Гершона Ябуселе по контракту с «Нью-Йорком» составит «чуть менее» 5,7 млн долларов, что позволит команде подписать еще одну «минималку»
2сегодня, 12:37
«Хапоэль Тель-Авив» подписал центрового «Анадолу Эфеса» Дэниэла Отуру
сегодня, 11:50
Стефан Йович покинул «Валенсию»
сегодня, 11:28
У «Лейкерс» есть время до 20 июля, чтобы гарантировать контракт Шейка Милтона
3сегодня, 11:15
Тренер по броскам «Денвера» Майк Пенберти присоединится к штабу «Далласа»
4сегодня, 10:24
Гилберт Аренас: «Леброн любит видеоигры. А тут он решил поиграть в гольф в Огайо»
2сегодня, 09:42