Ситуация Брэдли Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих двух дней

«Финикс» может выкупить контракт Брэдли Била в ближайшие два дня.

«Я ожидаю решения и урегулирования ситуации Брэдли Била в течение следующих 24-48 часов», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

Ранее сообщалось, что «Санз» ведут переговоры с защитником Брэдли Билом о возможном выкупе контракта.

У Била осталось два года соглашения на общую сумму 110 миллионов долларов. Выкуп сделает его свободным агентом.