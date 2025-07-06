Ситуация Брэдли Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих двух дней
«Финикс» может выкупить контракт Брэдли Била в ближайшие два дня.
«Я ожидаю решения и урегулирования ситуации Брэдли Била в течение следующих 24-48 часов», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.
Ранее сообщалось, что «Санз» ведут переговоры с защитником Брэдли Билом о возможном выкупе контракта.
У Била осталось два года соглашения на общую сумму 110 миллионов долларов. Выкуп сделает его свободным агентом.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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