Джексон Хэйс получит право вето на обмен по новому соглашению с «Лейкерс»

Особенности коллективного соглашения дадут центровому право заблокировать обмен.

«Лос-Анджелес» вернул Джексона Хэйса на следующий сезон, подписав с ним однолетний контракт.

Поскольку это третий последовательный однолетний контракт Хэйса с одной и той же командой, коллективное соглашение предусматривает, что игрок получает полное право вето на обмен в своем новом договоре.

В прошлом сезоне только два игрока имели эту привилегию: Леброн Джеймс и Брэдли Бил .