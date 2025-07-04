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Джексон Хэйс получит право вето на обмен по новому соглашению с «Лейкерс»

Особенности коллективного соглашения дадут центровому право заблокировать обмен.

«Лос-Анджелес» вернул Джексона Хэйса на следующий сезон, подписав с ним однолетний контракт.

Поскольку это третий последовательный однолетний контракт Хэйса с одной и той же командой, коллективное соглашение предусматривает, что игрок получает полное право вето на обмен в своем новом договоре. 

В прошлом сезоне только два игрока имели эту привилегию: Леброн Джеймс и Брэдли Бил.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3259 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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