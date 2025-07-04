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«Милуоки» и «Майами» заинтересованы в подписании Брэдли Била, если тот станет свободным агентом

«Хит» и «Бакс» следят за ситуацией с контрактом защитника «Финикса».

Инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер сообщают, что «Санс» и «Майами» провели «предварительные переговоры» по возможному обмену Била, но стороны не пришли к соглашению.

Однако, если Бил станет свободным агентом, «Хит» будут среди претендентов на его подписание, пишут Стейн и Фишер. Кроме них, «Милуоки» также заинтересован в приобретении защитника в случае его выхода на рынок.

Ранее Дуэйн Рэнкин из Arizona Republic сообщил, что «Финикс» и Брэдли Бил обсуждают выкуп контракта.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3287 голосов
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ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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