«Милуоки» и «Майами» заинтересованы в подписании Брэдли Била, если тот станет свободным агентом

«Хит» и «Бакс» следят за ситуацией с контрактом защитника «Финикса».

Инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер сообщают, что «Санс» и «Майами» провели «предварительные переговоры» по возможному обмену Била, но стороны не пришли к соглашению.

Однако, если Бил станет свободным агентом, «Хит» будут среди претендентов на его подписание, пишут Стейн и Фишер. Кроме них, «Милуоки» также заинтересован в приобретении защитника в случае его выхода на рынок.

Ранее Дуэйн Рэнкин из Arizona Republic сообщил , что «Финикс» и Брэдли Бил обсуждают выкуп контракта.