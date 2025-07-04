Брэдли Бил и «Финикс» обсуждают выкуп контракта

Стороны ищут варианты расставания.

Как сообщает Arizona Republic, «Санс» ведут переговоры с защитником Брэдли Билом о возможном выкупе контракта.

У Била осталось два года соглашения на общую сумму 110 миллионов долларов. Выкуп сделает его свободным агентом.

Как отмечалось ранее, «Финикс » не может отчислить Била и растянуть эти 110 миллионов на пять лет, так как коллективное соглашение ограничивает сумму растянутых платежей 15% от потолка зарплат в каждом сезоне. При потолке в 154,6 миллиона долларов на сезон-2025/26 растянутый контракт Била займет 14,3% (22 миллиона) сам по себе, что в сумме с уже имеющимися у «Санс» 3,8 миллионами «мертвых денег» превысит порог в 15%.

Например, клуб может договориться о выкупе контракта Била за 90 миллионов, распределенных на пять лет. В этом случае ежегодная нагрузка на зарплатную ведомость составит 18 миллионов.

Бил сможет присоединиться к любой команде. В этом случае новый клуб не должен будет выплачивать ему оставшиеся 20 миллионов, но сам игрок вряд ли захочет терять деньги при выкупе.

Обычно баскетболисты стремятся заранее договориться с новой командой, чтобы гарантировать выплату оставшейся суммы после выкупа.