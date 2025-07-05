«Финикс» ведет переговоры об обмене Ника Ричардса, Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила
«Финикс» готов обменять трех игроков.
«Санз» ведут переговоры о возможном обмене центрового Ника Ричардса, защитника Грэйсона Аллена и форварда Ройса О’Нила, сообщает инсайдер Джейк Фишер.
Также сообщается, что «Санз» провели предварительные переговоры с «Хит» по Брэдли Билу, которые закончились безрезультатно. Ожидается, что клуб выкупит контракт Била.
«Финикс» недавно гарантировал контракт Ричардса на сезон-2025/26.
Аллен в прошедшем сезоне набирал 10,6 очка и делал 3,0 подбора в среднем за матч при 42,6% из-за дуги. О’Нил в среднем набирал 9,1 очка и делал 4,7 подбора при 40,6% трехочковых.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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