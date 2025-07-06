Егор Демин о букве «Ё» на игровой майке: «Хочется оставить частичку России и семьи»

Егор Демин объяснил появление буквы «Ё» на своей игровой форме.

«Теперь на моей майке будут две точки – это отсылка к русской версии моей фамилии. На самом деле по-русски она звучит не как «Демин », а как «Дёмин», так как именно эта буква с двумя точками и дает характерное «ё». Это похоже на звук «йо».

Когда я приехал в Америку, имя «Демин» было гораздо проще для понимания, и так оно и закрепилось за мной. Но мне хочется оставить здесь частичку моей страны, частичку России и моей семьи», – рассказал новичок «Бруклина ».