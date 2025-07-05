Егор Демин сыграет за «Бруклин» в Летней лиге, первый матч – против «Оклахомы» Виктора Лахина

«Бруклин» представил состав команды на Летнюю лигу НБА.

В составе «Нетс» вошел 19-летний российский разыгрывающий Егор Демин , который был выбран клубом под общим 8-м номером на драфте-2025.

10 июля «Бруклин » сыграет с «Оклахомой», в состав которой был включен российский центровой Виктор Лахин , 13 июля – с «Вашингтоном», 15 июля – с «Нью-Йорком» и 16 июля – с «Орландо».

Затем команда Демина может провести еще две встречи, если выйдет в полуфинал и финал турнира.