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Андрей Кириленко: «Сумеет ли Егор Амосов повторить путь Демина? Вполне возможно»

Андрей Кириленко прокомментировал переход россиянина Егора Амосова в «Реал».

«Это шаг вперед, шаг вверх, безусловно. Сумеет ли он повторить путь Демина? Вполне возможно, но я всегда за то, чтобы люди шли своим путем. Все равно мы ищем какие-то сходства, например, были Дончич или Миротич, которые прошли путь из академии «Реала» в НБА.

Следим за Егором, пока непонятно, как сложится его карьера: переберется он в НБА или заиграет в «Реале». В любом случае он очень талантливый парень, игрок молодежной сборной России, уже привлекался и в основную команду страны. Здорово, что есть те, кто идет таким путем, – это хорошо для нашего баскетбола и для сборной России», – сказал президент РФБ.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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