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Флэгг – безоговорочный фаворит на звание новичка года в НБА, Демин – в топ-10

Букмекеры уверены, что Купер Флэгг станет новичком года в НБА-2025/26.

На драфте-2025 «Даллас» выбрал 18-летнего форварда под первым номером. Флэгг котируется главным фаворитом на новичка года с коэффициентом 1.50.

Вторым претендентом считается защитник Тре Джонсон (коэффициент 9.00), который под шестым номером ушел в «Вашингтон». В топ-5 также попали Эйс Бэйли (10.00) из «Юты», Дилан Харпер (10.00) из «Сан-Антонио» и Ви Джей Эджкомб (16.00) из «Филадельфии».

Российский разыгрывающий Егор Демин, выбранный «Бруклином» под восьмым номером, котируется девятым фаворитом (40.00).

Чего ждут от Демина в НБА?

Трипл-дабл, 40+ очков в игре и звание новичка года в НБА – чего ждут от Флэгга в «Далласе»?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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