Егор Демин о попадании Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу: «Надеюсь на встречу в Лас-Вегасе»
Егор Демин отреагировал на попадание Виктора Лахина в заявку «Оклахомы».
«Очень рад за Витю. Желаю скорейшего восстановления и надеюсь на встречу в Лас-Вегасе», – написал Демин в своем Telegram-канале.
23-летний российский центровой Виктор Лахин, выступавший в минувшем сезоне за университет Клемсон в NCAA, не был выбран на драфте, но сыграет в Летней лиге за «Оклахому».
Демин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта-2025.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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