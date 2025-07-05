  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Демин о попадании Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу: «Надеюсь на встречу в Лас-Вегасе»
0

Егор Демин о попадании Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу: «Надеюсь на встречу в Лас-Вегасе»

Егор Демин отреагировал на попадание Виктора Лахина в заявку «Оклахомы».

«Очень рад за Витю. Желаю скорейшего восстановления и надеюсь на встречу в Лас-Вегасе», – написал Демин в своем Telegram-канале.

23-летний российский центровой Виктор Лахин, выступавший в минувшем сезоне за университет Клемсон в NCAA, не был выбран на драфте, но сыграет в Летней лиге за «Оклахому».

Демин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта-2025.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3814 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
logoЕгор Демин
logoНБА
Летняя лига НБА
logoОклахома-Сити
logoБруклин
logoВиктор Лахин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «Сумеет ли Егор Амосов повторить путь Демина? Вполне возможно»
136 минут назад
Андрей Кириленко: «Не склонен судить по поводу успеха нашего баскетбола по количеству игроков, которые играют в НБА»
5сегодня, 14:23
Егор Демин подписал контракт с «Бруклином»
9вчера, 15:22Фото
Егор Демин признался, что любит готовить, Sade и сериал «Как я встретил вашу маму»
213 июля, 15:59
Главные новости
«Детройт» был проинформирован о расследовании в отношении Малика Бизли до открытия рынка свободных агентов
42 минуты назад
Андрей Кириленко: «Не склонен судить по поводу успеха нашего баскетбола по количеству игроков, которые играют в НБА»
5сегодня, 14:23
Никола Вучевич и «Чикаго» могут договориться о выкупе контракта
14сегодня, 14:11
Казис Максвитис станет ассистентом главного тренера «Фенербахче»
сегодня, 13:35
«Финикс» ведет переговоры об обмене Ника Ричардса, Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила
7сегодня, 13:09
Кристапс Порзингис, Давис Бертанс и Артурс Жагарс – в расширенном составе сборной Латвии на Евробаскет-2025
сегодня, 12:58
«Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Финикс» заинтересованы в Райане Роллинзе
7сегодня, 11:40
Джош Гидди все еще рассчитывает на контракт в 30 миллионов долларов за сезон от «Чикаго»
12сегодня, 10:46
«Локомотив-Кубань» и Джеремайя Мартин подписали 1-летнее соглашение
2сегодня, 10:10
Рамона Шелберн: «Яннис примет решение о своем будущем в августе или сентябре»
3сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Тенерифе» продлил контракт Аарона Доорнекампа на один сезон
26 минут назад
Андрей Кириленко: «Сумеет ли Егор Амосов повторить путь Демина? Вполне возможно»
136 минут назад
«Новый Орлеан» отчислил Антонио Ривса
54 минуты назад
«Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Кевоном Харрисом
59 минут назад
Владислав Трушкин останется в МБА-МАИ
сегодня, 14:17
Испанское антидопинговое агентство возобновило дело Дилана Озетковски
сегодня, 13:58
«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Лахланом Олбричем
1сегодня, 13:27
«Шарлотт» подписал Сиона Джеймса – 9,97 млн за 4 года
1сегодня, 13:16
«Баскония» рассталась с Усманом Ндиайе и Огненом Ярамазом
сегодня, 12:19
Ник Смит считается кандидатом на обмен из «Шарлотт»
сегодня, 12:04