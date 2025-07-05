Егор Демин о попадании Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу: «Надеюсь на встречу в Лас-Вегасе»

Егор Демин отреагировал на попадание Виктора Лахина в заявку «Оклахомы».

«Очень рад за Витю. Желаю скорейшего восстановления и надеюсь на встречу в Лас-Вегасе», – написал Демин в своем Telegram-канале.

23-летний российский центровой Виктор Лахин, выступавший в минувшем сезоне за университет Клемсон в NCAA, не был выбран на драфте, но сыграет в Летней лиге за «Оклахому».

Демин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта-2025.