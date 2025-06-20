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Александер Секулич может стать новым главным тренером «Зенита»

«Зенит» нашел преемника Хавьеру Паскуалю.

По информации телеграм-канала «Перехват», клуб из Санкт-Петербурга подпишет Александера Секулича.

47-летний словенский специалист тренировал «Локомотив-Кубань» с 2022 по 2024 год. Под его руководством клуб завоевал серебро Лиги ВТБ в 2023 году.

Так кто все же будет чемпионом НБА?139 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Хавьер Паскуаль
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
возможные переходы
Александер Секулич
logoЕдиная лига ВТБ
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