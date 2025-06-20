Александер Секулич может стать новым главным тренером «Зенита»

«Зенит» нашел преемника Хавьеру Паскуалю.

По информации телеграм-канала «Перехват», клуб из Санкт-Петербурга подпишет Александера Секулича .

47-летний словенский специалист тренировал «Локомотив-Кубань » с 2022 по 2024 год. Под его руководством клуб завоевал серебро Лиги ВТБ в 2023 году.