Александер Секулич может стать новым главным тренером «Зенита»
«Зенит» нашел преемника Хавьеру Паскуалю.
По информации телеграм-канала «Перехват», клуб из Санкт-Петербурга подпишет Александера Секулича.
47-летний словенский специалист тренировал «Локомотив-Кубань» с 2022 по 2024 год. Под его руководством клуб завоевал серебро Лиги ВТБ в 2023 году.
Так кто все же будет чемпионом НБА?139 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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