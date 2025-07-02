«Сакраменто» подписал 3-летний контракт с Максимом Рейно
«Кингз» подписали новичка Максима Рейно.
«Сакраменто» заключил с французским тяжелым форвардом трехлетний контракт на 5,95 млн долларов. Контракт полностью гарантирован на первые два сезона и включает опцию команды на третий год.
Рейно был выбран во втором раунде драфта-2025 под общим 42-м номером.
В прошлом сезоне за университет Стэнфорд француз набирал в среднем 20,2 очка, 10,6 подбора и 1,4 блок-шота за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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