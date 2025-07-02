1

Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»

«Уорриорз» могут сохранить Джонатана Кумингу.

Форвард может согласиться на новый краткосрочный контракт с «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Майами», «Чикаго», «Сакраменто» и «Новый Орлеан» проявляют разного уровня интерес к Куминге, хотя у каждой команды есть проблемы с приобретением форварда.

«Хит» не согласен с потенциальной стоимостью Куминги в 30 миллионов долларов в год, а также ведет переговоры по Демару Дерозану и Джону Коллинзу. «Буллс» также не решаются принять зарплату Куминги, поскольку «Уорриорз» больше не заинтересованы в приобретении Николы Вучевича. У «Пеликанс» нет возможности приобрести форварда, не платя при этом налог на роскошь. «Кингз» могли бы включить Малика Монка в сделку по Куминге, но пока не представили никакого предложения «Уорриорз». 

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1638 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoЧикаго
logoСакраменто
logoМайами
logoНовый Орлеан
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» оптимистично настроен по поводу подписания контракта с Джонатаном Кумингой
32вчера, 14:03
«Голден Стэйт» сделал квалификационное предложение Джонатану Куминге
1529 июня, 04:38
Джонатан Куминга хочет получать больше 30 миллионов долларов за сезон
4028 июня, 20:54
Майк Данливи: «В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь»
427 июня, 04:46
Главные новости
Запрашиваемая цена за Уокера Кесслера слишком высока для «Лейкерс»
5 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» рассматривают Леброна Джеймса как игрока с истекающим контрактом»
215 минут назад
Шэмс Чарания: «В конце межсезонья Яннис Адетокумбо спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой?»
248 минут назад
Лэрри Нэнс-младший подписал контракт с «Кливлендом»
4сегодня, 14:17
«Индиана» выразила интерес к Деандре Эйтону
10сегодня, 13:58
«Лейкерс» ведут переговоры по Нику Ричардсу и Иву Мисси
15сегодня, 13:49
Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфеса»
2сегодня, 13:32
«Лейкерс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду
20сегодня, 13:25
Брайан Уиндхорст: «Бакс» берут спортивную машину в кредит, чтобы закадрить девушку. Яннис Адетокумбо этого стоит»
31сегодня, 11:59
Эрик Гордон подпишет однолетний контракт с «Филадельфией» на 3,6 миллиона долларов
3сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей
139 минут назад
«Кливленд» подписал 4-летний контракт с Тайризом Проктором
сегодня, 14:24
Трентин Флауэрс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
сегодня, 13:40
Серджо Скариоло подтвердил уход из сборной Испании после Евробаскета-2025
сегодня, 12:31
Андрей Сопин может перейти из «Самары» в «Темп-СУМЗ»
сегодня, 12:15
Центровой Анте Жижич покинул «Виртус» и перейдет в «Бешикташ»
сегодня, 10:56
«Самара» подпишет разыгрывающего Александра Кузнецова
сегодня, 10:24
«Монако» официально попрощался с Муаммаду Жете
сегодня, 08:41Фото
«Олимпиакос» ведет переговоры с Орландо Робинсоном
сегодня, 07:44
19-летний защитник «Пари НН» Владимир Семенченко проведет сезон в аренде в «Новосибирске»
сегодня, 04:54