Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»

«Уорриорз» могут сохранить Джонатана Кумингу.

Форвард может согласиться на новый краткосрочный контракт с «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Майами», «Чикаго», «Сакраменто» и «Новый Орлеан» проявляют разного уровня интерес к Куминге, хотя у каждой команды есть проблемы с приобретением форварда.

«Хит» не согласен с потенциальной стоимостью Куминги в 30 миллионов долларов в год, а также ведет переговоры по Демару Дерозану и Джону Коллинзу. «Буллс» также не решаются принять зарплату Куминги, поскольку «Уорриорз» больше не заинтересованы в приобретении Николы Вучевича. У «Пеликанс» нет возможности приобрести форварда, не платя при этом налог на роскошь. «Кингз» могли бы включить Малика Монка в сделку по Куминге, но пока не представили никакого предложения «Уорриорз».