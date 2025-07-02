«Сакраменто» не может найти подходящей сделки по Малику Монку, вынужден отказаться от Расселла Уэстбрука
Расселл Уэстбрук вряд ли окажется в «Кингз».
Инсайдер Крис Хэйнс прокомментировал ситуацию с баскетболистом, вышедшим на рынок свободных агентов.
«Думал, что он окажется в «Сакраменто». Но команда не может избавиться от контракта Малика Монка. Так что на данный момент вариант с Уэстбруком вряд ли состоится», – сообщил Хэйнс.
У Монка еще 3 года по текущему контракту с опцией игрока на последний. Защитник заработает 18,8 миллиона в следующем сезоне. На его счету 17,2 очка, 3,8 подбора и 5,6 передачи в прошедшем чемпионате.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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