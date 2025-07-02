Дрю Юбэнкс подпишет однолетний контракт с «Сакраменто» после отчисления из «Клипперс»

Дрю Юбэнкс продолжит карьеру в «Кингз».

28-летний центровой будет отчислен из «Клипперс». Его 4,75 миллиона на следующий сезон не были гарантированы.

По информации Шэмса Чарании , Юбэнкс подпишет однолетний контракт с «Сакраменто ».

Центровой набирал 2,8 очка и 2,5 подбора за 7,7 минуты в среднем в 23 матчах за клуб из Лос-Анджелеса. Баскетболист перешел в «Клипперс » в феврале из «Юты» в результате обмена.