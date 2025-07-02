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Дрю Юбэнкс подпишет однолетний контракт с «Сакраменто» после отчисления из «Клипперс»

Дрю Юбэнкс продолжит карьеру в «Кингз».

28-летний центровой будет отчислен из «Клипперс». Его 4,75 миллиона на следующий сезон не были гарантированы.

По информации Шэмса Чарании, Юбэнкс подпишет однолетний контракт с «Сакраменто».

Центровой набирал 2,8 очка и 2,5 подбора за 7,7 минуты в среднем в 23 матчах за клуб из Лос-Анджелеса. Баскетболист перешел в «Клипперс» в феврале из «Юты» в результате обмена.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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