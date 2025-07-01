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Деннис Шредер и «Сакраменто» подпишут 3-летний контракт на 45 млн долларов

Деннис Шредер станет игроком «Сакраменто».

Разыгрывающий защитник (31 год, 185 см) на правах свободного агента договорился с «Кингз» о подписании трехлетнего контракта на 45 миллионов долларов.

Шредер завершил минувший сезон в «Детройте». В 28 матчах за «Пистонс» немецкий игрок набирал в среднем 10,8 очка, 2,6 подбора и 5,3 передачи при 38% с игры и 30% из-за дуги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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