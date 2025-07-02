НБА скорректировала результат Грегга Поповича, записав 77 побед Митчу Джонсону

НБА обновила результат Грегга Поповича за карьеру.

По словам обозревателя AP Тима Рейнольдса, НБА, тесно сотрудничая с «Сан-Антонио », внесла официальные изменения в результат главного тренера «Сперс» Грегга Поповича за карьеру.

Лига записала 77 побед, которые были одержаны командой во время отсутствия Поповича, на счет Митча Джонсона . Ранее эти победы были приписаны Поповичу.

Новый результат Поповича составляет 1 390 побед и 824 поражения. Он остается рекордсменом по количество побед среди всех тренеров в истории НБА . Дон Нельсон занимает второе место с 1 335 победами.