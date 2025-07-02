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НБА скорректировала результат Грегга Поповича, записав 77 побед Митчу Джонсону

НБА обновила результат Грегга Поповича за карьеру.

По словам обозревателя AP Тима Рейнольдса, НБА, тесно сотрудничая с «Сан-Антонио», внесла официальные изменения в результат главного тренера «Сперс» Грегга Поповича за карьеру.

Лига записала 77 побед, которые были одержаны командой во время отсутствия Поповича, на счет Митча Джонсона. Ранее эти победы были приписаны Поповичу.

Новый результат Поповича составляет 1 390 побед и 824 поражения. Он остается рекордсменом по количество побед среди всех тренеров в истории НБА. Дон Нельсон занимает второе место с 1 335 победами.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста AP Тима Рейнольдса в соцсети X
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Митч Джонсон
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