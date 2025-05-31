Дэнни Грин: «Большая часть моей карьеры – заслуга Попа»

Бывший игрок НБА благодарен тренеру за его работу и помощь.

«Без Поповича у меня ничего бы не вышло. Он дал мне второй шанс. Меня отчислили из «Кливленда», «Сперс» подобрали меня, потом тоже отчислили. Но через несколько месяцев Попович вернул меня. По сути, он научил меня, как быть профессионалом и как закрепиться в лиге. Пробиться в НБА сложно, но самое трудное – остаться.

Он никогда не позволял мне расслабляться, какую бы роль я ни выполнял. Напоминал, что всегда есть кто-то, кто хочет занять мое место. Я никогда не чувствовал себя слишком комфортно, никогда не был доволен своей игрой, даже если выступал хорошо. Я всегда хотел становиться лучше. Большая часть моей карьеры – заслуга Попа », – заключил Грин.

Под руководством Грегга Поповича Дэнни Грин стал чемпионом НБА 2014 года. Форвард провел 520 матчей за «Сан-Антонио », набирая в среднем 9,1 очка, 3,5 подбора и 1,7 передачи.