Рик Карлайл – самый возрастной главный тренер в истории финалов НБА

Главный тренер «Индианы» установил рекорд.

Карлайл родился 27 октября 1959 года, на момент 1-го матча финала между «Оклахомой» и «Индианой» ему было 65 лет, 7 месяцев и 11 дней, что делает его самым возрастным главным тренером в истории финалов НБА .

Предыдущим рекордсменом был Грегг Попович («Сан-Антонио »). На момент 1-й игры финала 2014 года между «Сперс» и «Хит» ему было 65 лет, 4 месяца и 8 дней.