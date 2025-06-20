Рик Карлайл – самый возрастной главный тренер в истории финалов НБА
Главный тренер «Индианы» установил рекорд.
Карлайл родился 27 октября 1959 года, на момент 1-го матча финала между «Оклахомой» и «Индианой» ему было 65 лет, 7 месяцев и 11 дней, что делает его самым возрастным главным тренером в истории финалов НБА.
Предыдущим рекордсменом был Грегг Попович («Сан-Антонио»). На момент 1-й игры финала 2014 года между «Сперс» и «Хит» ему было 65 лет, 4 месяца и 8 дней.
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В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Yahoo Sports в соцсети X
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