Деджонте Мюррэй: «Грегг Попович был для меня как отец. Пытался перевезти мою мать в Сан-Антонио на свои деньги»
Деджонте Мюррэй рассказал о тесной связи с бывшим главным тренером.
Разыгрывающий провел первые 5 лет карьеры в «Сперс» под руководством Грегга Поповича.
«Для меня он был как отец. Он помогал мне психологически справиться с последствиями постоянных убийств в Сиэтле. Постоянной оплатой новых похорон.
Он не хотел, чтобы я возвращался в этот город. И после драфта я больше туда не ездил. Хотел, чтобы я реализовал свой потенциал, сначала как человек, потом как баскетболист.
Пытался перевезти мою мать в Сан-Антонио на свои деньги, когда ей прострелили ногу в мой первый год в лиге. Он звонил ей еще до того, как я узнал. Пытался убедить переехать», – рассказал Мюррэй.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Pivot Podcast
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