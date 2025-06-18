Деджонте Мюррэй: «Грегг Попович был для меня как отец. Пытался перевезти мою мать в Сан-Антонио на свои деньги»

Деджонте Мюррэй рассказал о тесной связи с бывшим главным тренером.

Разыгрывающий провел первые 5 лет карьеры в «Сперс» под руководством Грегга Поповича.

«Для меня он был как отец. Он помогал мне психологически справиться с последствиями постоянных убийств в Сиэтле. Постоянной оплатой новых похорон.

Он не хотел, чтобы я возвращался в этот город. И после драфта я больше туда не ездил. Хотел, чтобы я реализовал свой потенциал, сначала как человек, потом как баскетболист.

Пытался перевезти мою мать в Сан-Антонио на свои деньги, когда ей прострелили ногу в мой первый год в лиге. Он звонил ей еще до того, как я узнал. Пытался убедить переехать», – рассказал Мюррэй.