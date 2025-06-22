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Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире»

Центровой «Сан-Антонио» тепло отозвался о бывшем главном тренере.

Грегг Попович покинул должность в мае, проработав на посту 29 лет, и занял позицию президента в руководстве клуба.

«Мы все были очень близки. У нас прекрасные отношения – и между партнерами по команде, и с ним. Такие моменты всегда грустные и шокирующие. Но что в нем удивительно, так это то, что он продолжает вселять надежду, просто оставаясь таким, какой он есть. Он вдохновляет нас. Ведь то, как он работает… он трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире», – сказал Вембаньяма.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1160 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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